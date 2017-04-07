川普譴責敘化武攻擊 美研擬採軍事行動

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敘利亞本周發生疑似化學武器攻擊事件造成慘重傷亡後，美國今天揚言可能對敘利亞採取軍事行動，美國總統川普譴責敘利亞總統阿塞德要為此事負責，並暗示應有所作為。

有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，川普搭乘「空軍一號」專機飛往佛羅里達州，準備與中國國家主席習近平舉行高峰會時表示：「阿塞德（Bashar al-Assad ）的作為很可怕。敘利亞發生的事情真的是壞透了的罪行。」

他又說：「我想敘利亞發生的事情是人性之恥，他涉入其中，我猜想是他搞的鬼，因此我想應該有所作為。」

路透社報導，川普雖然未明白要求阿塞德下台，他的談話是他歷來最強烈暗示，顯示美國可能逐漸轉向對阿塞德採取更強硬立場。

美國國防部和白宮已開始詳細討論對敘利亞採取軍事行動的選項。

美國官員稍早表示，為因應敘利亞發生疑似化學武器攻擊事件，國防部將提出各種可能採行的軍事選項。

這位要求匿名的官員說，這些選項包括發動攻擊讓敘利亞空軍無法升空。

他又說，國防部長馬提斯（Jim Mattis）將應白宮要求，向川普與政府高層提出相關選項。

這位官員表示，馬提斯曾就此事與白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）作廣泛討論，但他強調，此事尚未作出決定。

川普昨天已警告，阿塞德的政權涉嫌發動化武攻擊已經越過紅線。他痛批這次造成至少86人喪生的攻擊「侮辱人性」，並且暗示美國會有所反應。

五角大廈長久以來一直保持對敘利亞的各種軍事選項，美國自2014年底以來持續對敘利亞北部的聖戰士目標發動空襲。

不過，美國軍方若針對阿塞德政權採取任何行動，將象徵對敘利亞六年殘酷內戰的政策出現根本轉變。

俄羅斯2015年底採取軍事干預行動，支持阿塞德的政權，美國若要採取行動遏止敘利亞空軍出擊，可能得要迴避俄國的防空武力，而且面臨不慎擊中俄國人員的風險。1060407

(中央社)