4月7日各報頭版要聞

重點要聞

軍公教退休金 明年起改月領

退休軍公教人員沿用多年的月退金「半年領」將有大變革，考試院會昨通過，從明年起月退金全部改為「月領」，預估國庫每年可省下8億元利息支出，不過退休公教團體認為，按月領增加人事及郵資等成本，恐得不償失。

北市兩袋合一 最快明年元旦起跑

台北市環保局6日宣布，最快明年元旦全面實施超商、超市和量販店「兩袋合一」，消費者只要付費一次買兩用袋，可用來購物也能裝垃圾，等於減少一個塑膠袋使用量，既省錢又環保，預計每年可減少2000萬個塑膠袋，相當5.3座101大樓。環保局並說，兩用袋的價格和目前市售的購物塑膠袋差不多，民眾不用擔心會比較貴。

165家法人列管 嚴禁雙薪肥貓

行政院會昨拍板《財團法人法案》，對政府捐助165個財團法人重新清查列管，並鎖定蔣經國基金會、郵協、電協等單位。未來法案公布後6個月生效，一年內補正，一年半緩衝期內，政府將逐案要求健全財務、人事，否則主管機關將令其解散。

重點要聞

玖壹壹團長父 毆傷討債男 被指恐嚇耍黑道 春風喊冤

本土天團「玖壹壹」團長春風的父親遭爆撂小弟打人，春風事後還嗆自己是黑道！彰化謝姓男子指控幫姑姑討會錢，卻遭春風爸爸及黑道小弟毆打成傷，春風還到醫院嗆：「我老大是台中有名的黑道。」春風昨喊冤指謝男先持刀砍傷爸爸，其弟弟和堂哥自衛反擊，自己也沒嗆是黑道。警方稱雙方已互控傷害罪，謝男另控春風涉恐嚇，洪父涉殺人未遂，已移送春風父親、弟弟及堂哥，檢方訊後飭回；檢方另將傳喚春風到案說明。

國道客運上月漲18% 28年新高

行政院主計總處昨公布3月物價指數（CPI），總指數104.66，較前月略跌，但較去年同期漲0.18%，除水果、外食費漲幅大，國道客運費更大漲逾18%，單月漲幅是逾28年來新高。主計總處指，油料費漲、一例一休上路都是漲價原因。

日國寶清潔婦 來台教洗廁所

日本羽田機場「國寶級」清潔婦新津春子昨受國內信實集團邀請來台三天，到台北國際航空站、台北車站及桃園機場，進行清潔實做交流。昨首站到台北國際航空站（松山機場），新津春子示範廁所洗手檯、鏡面的清潔方式，連馬桶的污漬也不放過，她說，台北國際航空站的廁所已很乾淨，但還可再仔細一點。信實集團表示，會將新津春子的建議納入清潔標準作業流程中。

重點要聞

習川會登場 美中角力4觀察

美國總統川普上任後，今天將首度與中國大陸國家主席習近平會面。中美元首首次的「川習會」，預料討論東北亞情勢、中美經貿，南海與台灣問題等，會談內容及互動受到全球高度關注。習近平和夫人彭麗媛美東時間六日下午抵達佛羅里達州海湖莊園訪問，晚上出席晚宴，翌日上午舉行「川習會談」，午餐後返回北京，全程僅約廿四小時。

國民黨主席選舉 決戰五都

國民黨主席選舉參選爆炸，再加上黨代表併選效應，連帶讓有效黨員數暴增。相較去年黨主席補選卅三萬七三五一有效黨員，今年大幅增加近十三萬，新進黨員數就高達六點六萬，結構與去年比已大不相同。

藍綠備戰 年改草案今拚付委

立法院今將處理年金改革法案付委審查，藍綠黨團全面備戰。立法院長蘇嘉全今早將先召集朝野協商，國民黨團擬爭取等國民黨立委版本送進院會後，再共同付委審查。民進黨團總召柯建銘則喊話，國民黨有版本趕快拿出來，若要用公聽會拖延，他們是不會接受的。

重點要聞

年收支2500億 蔣經國等165基金會 立法監管

據了解，包括蔣經國基金會、接收日產的電信協會、郵政協會，以及中技社等原本不受政府監管的財團法人，未來可望在此法通過後被政府鎖定。至於台灣糖業協會被侵占的資產已歸還國家，不過，因法案明定公布後六個月才生效，一年內可補正，因此將有一年半的緩衝期。

官二代涉虐死學生 四川民怒 中國武力鎮壓

中國四川省近日爆發大規模警民衝突，原因是一名男學生疑似遭到霸凌致死，但當局與校方卻以自殺結案，甚至試圖火化屍體滅證，據傳兇手中有三人是「官二代」。為此，上萬名民眾連日聚集在校門前抗議，當地政府則出動警察鎮壓，連官媒新華社記者採訪都受到阻礙，促使新華社四日直接刊登文章，質疑當地政府處置失當。

掏空亞太電信 王又曾妻兒判賠263億

號稱史上最大經濟犯罪的力霸東森集團掏空案，被害人亞太電信（前身亞太固網）指控前力霸集團負責人王又曾等人掏空二六三億餘元並求償；高等法院認定，王又曾指示妻子、子女以虛設公司等七大手法掏空亞太電信，昨判決王令台、王令一、王令楣、王令僑等王家四名子女、王的四房王金世英等十二人，應連帶賠償亞太電信二六三億餘元的天價；可上訴。

(中時電子報)