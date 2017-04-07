研究：全球死亡人口1/10死於菸害
最新一期英國醫學雜誌「刺胳針」研究報告指出，全球每10個死亡的人中，就有1人死於吸菸，而由吸菸引起的死亡人數，半數集中在中國大陸、印度、美國和俄羅斯4國。
「刺胳針」（The Lancet）發表的研究在1990至2015年間分析全球195個國家及地區，巴西因菸民數量近年來顯著減少，被指為「是一個值得注意的成功故事」。
研究指出，2015年全球約10億人每天吸菸：男性中，每4人有1人吸菸；女性中，每20人中有1人吸菸。1990年分別為每3名男性和每12名女性中有1人吸菸。
人口增加致使全球菸民總數從1990年8.7億人增至2015年近10億人；2005至2015年，吸菸引起的死亡人數則增加4.7%。
研究指出，一些國家已成功幫助人們戒菸，主要透過對香菸課徵更高的稅，在香菸包裝上加印「吸菸危害健康」的警告圖文，以及教育宣導計畫。
其中1個例子是巴西，在這25年來，將男女菸民比例分別從29%和19%降至12%和8%。
雖然巴西在全球菸民的絕對數量排行榜排名第8（1110萬名男菸民和710萬名女菸民），但同時也是菸民數量減少最多的國家之一。
另一方面，孟加拉、印尼和菲律賓在這25年來完全沒有相對變化；俄羅斯和非洲則呈現女菸民數量增加的趨勢。1060407
(中央社)
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