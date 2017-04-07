川習會登場 中方最怕川普怪招造成尷尬

美國總統川普與中國國家主席習近平今天展開首次面對面會談，他們先偕兩國第一夫人輕鬆會面，然後才將處理棘手的貿易與安全議題。中方最怕川普出怪招讓習近平沒面子。

「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）與路透社報導，習近平與夫人彭麗媛乘車經過兩旁有棕櫚樹的車道，抵達川普在佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）的俱樂部，獲得川普和夫人梅蘭妮亞（Melania）歡迎。

曾對中國多所批評的川普擺出笑臉，與習近平握手致意。川普打了招牌紅色領帶，習近平則是藍色領帶。

這兩個世界最大經濟體的領袖夫婦在俱樂部起居室的沙發就座後，先讓記者拍照，他們隨後共進晚餐。晚餐會約有30人出席。

雙方明天料將更深入討論貿易與外交政策議題，高峰會將在午餐會後正式結束。

路透社報導，由於有幾位外國領袖在會晤川普時出糗的前例，中國方面對禮儀的關注高於政策，最擔心的是常有出人意表言行的川普會令習近平尷尬。

中方官員透露：「中國方面的最高優先要務是確保習主席不會沒面子。」

川普表示，他將會向習近平提起美方對中國貿易措施的憂慮，並請中方多出點力抑制北韓的核武野心。只不過這兩項議題據料都難有重大突破。

白宮官員壓低對川習會期望，表示這次會面將為雙方未來打交道奠定基礎。官員表示：「我不預期會對貿易大舉討價還價。我想大家會看到的是總統向習主席清楚與公開表明我們對貿易議題的期待。」

法新社報導，川普對中國的立場還在變化，外界將密切關察川習會的蛛絲馬跡，以了解川普政府與這個亞洲大國的關係方向如何。

習近平是中國幾十年來權力最大的領導人，上任不到100天的川普則以善變聞名，可能以一則不到140個字母的簡單推文破壞最精心研擬的計畫，因此包括外交人士和助理在內，沒人敢確定川習會將有何發展。

有鑑於此，消息人士表示，習近平此行準備了許多大禮，將在川普關注的貿易與就業議題上示好，而且是川普可以透過推文宣布的好消息。

根據了解習近平計畫的人士透露，其中最重大的是能夠為美國人創造70萬個工作機會的投資計畫。日本首相安倍晉三2月間造訪馬阿拉哥時，也曾對川普承諾相同數字就業機會，中國顯然不想讓對頭日本專美於前。

根據法新社，這些人士又說，中國還可能提議進一步開放汽車與農產品市場。習近平也希望美方有所回報，除了川普保證不對中國實施懲罰性關稅，他還希望美方延後對台灣的軍售案，至少延到今年秋季中國共產黨舉行全國代表大會之後。1060407

(中央社)