3月巴西汽車產銷均呈現成長

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巴西汽車製造廠商協會今天指出，3月巴西共生產23萬4746輛轎車、輕型商務車、卡車和巴士，較2月和2016年3月分別成長18.1%和17.1%。

協會指出，今年元月至3月累計生產60萬9844輛轎車、輕型商務車、卡車和巴士，較去年同期成長24%。

協會預測，2017年巴西汽車產量、銷量和出口量將分別成長11.9%、4%和7.2%。

本周稍早，巴西汽車配銷商協會也宣布近2年多來新車銷售首次出現成長：3月共售出18萬9143輛新車，較2016年同月成長5.5%。

3月巴西共出口6萬8482輛汽車，較2月和2016年3月分別成長3.3%和64.6%。

今年元月至3月，巴西累計出口17萬2693輛汽車，較1年前成長69.7%。1060407

(中央社)