NBA》林書豪奮勇飆20分 籃網大幅落後
(08：47更新)正處3連勝的布魯克林籃網，7日來到奧蘭多客場遭遇魔術，企圖延續最近難得的連勝氣勢，林書豪目前先發打了22分40秒，12投6中、6罰進5，拿20分、2助攻、4籃板、1抄截與1火鍋，雙方打完前3節，籃網暫以15分落後。
(第1節)開賽才79秒，林書豪就用切入上籃開張，隨後又是中距離跳投命中，甚至也投進三分球，首節就展現旺盛進攻氣勢，也讓首節變成雙方互有領先僵局，幸好籃網替補陣容還算爭氣，特別是剛過生日的漢米爾頓，第1節打完，籃網暫以25比22領先。
(第2節)上半場還剩7分12秒，林書豪與最佳搭檔布魯克羅培茲同時換回場上，豪哥隨即投進中距離與三分球，延續他7日的火燙手感，甚至在此節剩下1分53秒，豪哥再次飆進三分外線，加上3罰中2，雙方打完上半場，籃網與魔術打成50比50平手。
(第3節)林書豪雖在第3節靠著3罰俱中，讓他得分來到20分，籃網防線卻擋不住對方凶猛火力，尤其是米克斯展開三分砲火，一口氣連取10分，帶起魔術18比5猛轟，打到籃網陣腳大亂，打完前3節，籃網71比86落後魔術，米克斯此節獨拿18分。
(中時電子報)
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