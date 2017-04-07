泰國女廚創藝炫技 喜來登SUKHOTHAI有新菜

〈清蒸檸檬透抽〉的透抽鮮嫩且彈Q，且酸甜辣醬汁入味，吃起來很開胃。（圖／姚舜攝）

〈脆炸果香石斑魚〉除用椰糖和魚露煮製的醬汁為酥炸石斑魚賦味，並以切成小丁塊的芭樂、蘋果、火龍果和鳳梨等水果搭配，除香氣更重且有果酸提味。（圖／姚舜攝）

〈酥炸羅旺醬鮮蝦〉是將鮮蝦酥炸至金黃酥脆，再用以魚露、椰糖、辣椒粉、檸檬葉碎和羅旺子醬熬煮的醬汁提味。（圖／姚舜攝）

〈清邁咖哩麵〉的咖哩醬味道很濃郁辛香卻不會嗆喉，微微辣味中帶著淡淡椰香，用油麵搭配特別容易吸附醬汁。（圖／姚舜攝）

〈馬沙曼咖哩〉作法源於泰國皇室，是高檔泰菜，「阿桐師」許雪莉用馬鈴薯塊和牛腩放入馬沙曼咖哩中熬煮成菜，牛肉入口腴化，味道與口感俱優。（圖／姚舜攝）

〈檸檬酸辣干貝〉是利用泰式酸辣醬汁為香煎干貝賦味，是「阿桐師」研發的創意新菜。（圖／姚舜攝）

〈蛋絲綠豆仁〉是用網狀蛋黃絲包裹用椰奶與椰糖調味定型的綠豆仁，口感滑潤綿密並有蛋香。（圖／姚舜攝）

〈椰絲西谷米球〉用西谷米作成軟Q球形再沾椰絲作成。(圖／姚舜)

「阿桐師」許雪莉是觀光飯店少有的資深女主廚。(圖／姚舜)

為了迎接泰國新年「潑水節」，台北喜來登大飯店館內泰菜餐廳〈SUKHOTHAI〉，自即日起至5月2日推出「漫旅．泰藝」泰味新食尚饗宴，由資深泰國籍女主廚「阿桐師」許雪莉（Rapeeporn Sillapkit）研發設計了全新菜式以饗食客，新菜式口味遍及泰中、泰北與東北，有宮庭料理、也有地方小吃，有傳統、亦有創新，喜歡泰菜的食饕可以利用這段時間品鑑女廚廚功。

為擴大集客效果，〈SUKHOTHAI〉舉辦「漫旅．泰藝」的活動期間，消費單筆達6,000元以上，即可獲得evian x Christian Lacroix 2017限量紀念瓶。此外，用餐憑發票即贈抽獎券乙張，有機會獲得evian x Christian Lacroix 2017特別版紀念瓶天然礦泉水乙組(500ml/6入)。

喜來登隨著台灣新住民增加，坊間泰菜餐廳也愈開愈多，只是這些以小館形態立足市場的泰菜餐廳，菜單上菜式選擇不同，且各家同質性甚高。殊不知，隨著地域不同，泰國各地菜餚口味變化差異也有很大差別，吃膩了坊間泰菜餐廳大同小異的泰國菜，〈SUKHOTHAI〉可以讓食饕嘗新品奇。

〈清蒸檸檬透抽〉就是一道屬於泰國南方的風味佳餚。「阿桐師」說，泰南的海鮮料理很多，而〈清蒸檸檬透抽〉則是〈清蒸檸檬魚〉的前身。烹調這道菜，是先將香菜、大蒜與薑放入石臼搗成泥，然後再加入新鮮透抽、大蒜碎與辣椒碎，並以魚露、檸檬汁、砂糖調味，再以小火蒸煮10分鐘後，讓透抽吸附鮮美湯汁上桌。透抽鮮嫩又帶有彈Q口感，滿酸辣氣息及融合獨特蒜香風味的特調檸檬醬汁，讓這菜吃來格外爽口。

〈檸檬酸辣干貝〉是不折不扣的「觀光飯店 泰菜」，女廚將彈嫩鮮美的干貝香煎至表皮帶著金黃色，再在干貝上淋上「青醬」。這青綠色醬汁是將香菜、大蒜與薑放入石臼搗成泥，再加大蒜碎與辣椒碎，並以魚露、檸檬汁、砂糖調味製成，帶有檸檬原味的酸甜香氣，以及魚露特有的鹹香，干貝白、醬汁綠，兩相搭配，形色優雅從容，一坊泰菜餐廳不會出現類似菜餚，是「阿桐師」的創意。

〈馬沙曼咖哩〉曾被CNN列為「世界50大必嘗美食」首選，我不知CNN的標準究竟是什麼？但這種用印度、回教地區常用的乾式香料，混合了泰國南部與東南亞常見之濕式香料作成的咖哩，味道確實有別其它各式咖哩，且風味特別濃郁。「阿桐師」用肉桂棒、八角、豆蔻、南薑、魚露、椰糖，以及花生醬和羅望子汁熬製 咖哩醬，再用此醬熬煮牛腩，成菜後又在咖哩中加入腰果仁增加口感，單是一道菜就可以配兩碗飯了。

羅旺子是一種酸果，它和檸檬一樣，都常被泰國廚師調製醬汁增加菜餚的酸度。不過我覺得，泰國檸檬酸是屬於「香酸」，而羅旺子的酸則是「甜酸」。而羅旺子醬特別適合用來為酥炸類食物提味。

〈SUKHOTHAI〉新菜〈酥炸羅旺醬鮮蝦〉就是一道用羅旺醬提味的海鮮美餚，鮮蝦炸至金黃香後，淋上羅旺醬並加點紅蔥頭和乾辣椒點綴成菜。羅旺醬是用羅望子醬、魚露、椰糖、辣椒粉及切碎的檸檬葉，以小火煮滾熬成，酸香、鹹鮮、甘甜與辣味交織共構，讓簡單炸製的蝦子有了多層味道。

〈脆炸果香石斑魚〉展現了女廚無入而不自得的烹調創意，新鮮石斑下到油鍋裡炸至表皮酥脆，再淋上用椰糖、魚露熬煮而成的溫潤醬汁，表層再放了切成小丁塊狀的鳳梨、蘋果、香蕉、火龍果、芭樂興葡萄，以及乾辣椒

和堅果成菜。這菜，除了色艷繽紛，魚肉與果丁一起入口，自然的果酸也讓這菜更添韻味。

到〈SUKHOTHAI〉享用泰菜，不能錯過的還有甜點，這回為了「潑水節」，「阿桐師」又設計了諸如〈蛋絲綠豆仁〉、〈榴槤冰淇淋〉與〈椰絲西谷米球〉等甜點，除了好吃、也很好看，值得一試。

(工商)