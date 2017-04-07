六福elite deli 搶進台北101設熟食櫃
為擴大搶攻餐飲商機，六福旅遊集團繼農曆過年推出冷凍佛跳牆之後，決定再以「elite deli」品牌進軍外帶美食市場，並在台北101 B1 Jason’s Market正式設立熟食專櫃，第一波主打台北威斯汀六福皇宮Silk Road Feast絲路宴餐廳的異國風味料理，標榜每天同時提供至少5個國家的風味菜餚，且周周更換菜單，訴求讓外食族與外帶族在餐桌上就能輕鬆環遊全世界。
六福旅遊集團協理王淺秋根據經濟部統計數據指出，去（2016)年台灣餐飲業的營業額達4,383億元，較前（2015）年同期成長3.3%，同時已連續6年正成長，顯示外食市場胃納仍在擴增。六福以「elite deli」品牌設熟食櫃，就是看好外食市場成長趨勢。王淺秋表示，台北101人人潮匯集，除外國旅客外，地下美食街區並是信義區上班族與逛街族覓食據點，提供各國美食外帶的「elite deli」，可以滿足不同族群餐飲需求，目前六福為「elite deli」設 定的月營收目標為100萬元。
觀光飯店為增加餐飲營收，過去發展館外餐飲多以開餐廳為主，然後由於餐廳需人力與裝潢和租金的投資成本高，故近年已有發展小型店趨勢，六福的則是繼麗緻餐旅集團開設「天香 樓mini」，進駐統一時代百貨「elite deli」B2美食館之後，觀光飯店在百貨商場美食街設熟食櫃的又一例子。
「elite deli」首波推出的菜式包括：法國鹹派及龍蝦比事吉、美國華爾道夫沙拉、義大利香草橄欖米型麵、西班牙鄉村烘蛋、日式海鮮海藻和風沙拉、匈牙利牛肉湯、利比亞烤時蔬庫斯沙拉、印度坦督里烤羊」等，橫跨 8個國度、近50種異國特色料理。除單點菜餚外並有各種套餐形式讓消費者自由搭配選擇，開幕價從150元到280元不等。
(工商)
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