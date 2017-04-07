無國界記者駐台北 看中軟體及新聞自由
專門捍衛新聞自由的獨立機構「無國界記者組織」宣布在台北設置亞洲第一個辦公室，考量的是台灣的地理位置和軟體服務品質，還有台灣的新聞自由排名為亞洲首屈一指。
無國界記者組織（RSF）秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）於公告中表示，在亞洲設置辦公室，展現無國界記者組織在國際發展上的活躍動能，亞洲是一個在世界版圖中越來越具影響力的地區，「台北的辦公室將可讓我們更能因應媒體自由面對的挑戰」。
他說，「選擇台灣是考量地理位置在中心，以及軟體服務的品質，而且台灣在無國界記者組織的年度新聞自由指數榜上，是亞洲的第一名」。
無國界記者組織表示，台北辦公室將可使這個組織更能發揮影響力，加強在區域現地的行動，例如捍衛媒體權、給予記者財務和司法上的協助，在網路安全等敏感領域提供訓練等。
無國界記者組織也宣布任用法籍的艾瑋昂（CedricAlviani）為台北辦公室主任。
艾瑋昂擁有史特拉斯堡新聞學院文憑，已在亞洲生活了18年，曾任職於法國駐泰國大使館視聽服務單位，於2000年轉往台北擔任法國外交部的協作專員，並於2005年創辦台灣歐洲影展（TEFF）；自2010年到2012年擔任法國工商會（CCIFT）執行長。
此外，無國界記者組織提到前學運領袖吾爾開希的支持，指出他在設置台北辦公室一事上貢獻良多，未來也會持續在台北辦公室的國際發展策略上出力，他同時是無國界記者組織的榮譽董事。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。