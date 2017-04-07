無國界記者駐台北 看中軟體及新聞自由

專門捍衛新聞自由的獨立機構「無國界記者組織」宣布在台北設置亞洲第一個辦公室，考量的是台灣的地理位置和軟體服務品質，還有台灣的新聞自由排名為亞洲首屈一指。

無國界記者組織（RSF）秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）於公告中表示，在亞洲設置辦公室，展現無國界記者組織在國際發展上的活躍動能，亞洲是一個在世界版圖中越來越具影響力的地區，「台北的辦公室將可讓我們更能因應媒體自由面對的挑戰」。

他說，「選擇台灣是考量地理位置在中心，以及軟體服務的品質，而且台灣在無國界記者組織的年度新聞自由指數榜上，是亞洲的第一名」。

無國界記者組織表示，台北辦公室將可使這個組織更能發揮影響力，加強在區域現地的行動，例如捍衛媒體權、給予記者財務和司法上的協助，在網路安全等敏感領域提供訓練等。

無國界記者組織也宣布任用法籍的艾瑋昂（CedricAlviani）為台北辦公室主任。

艾瑋昂擁有史特拉斯堡新聞學院文憑，已在亞洲生活了18年，曾任職於法國駐泰國大使館視聽服務單位，於2000年轉往台北擔任法國外交部的協作專員，並於2005年創辦台灣歐洲影展（TEFF）；自2010年到2012年擔任法國工商會（CCIFT）執行長。

此外，無國界記者組織提到前學運領袖吾爾開希的支持，指出他在設置台北辦公室一事上貢獻良多，未來也會持續在台北辦公室的國際發展策略上出力，他同時是無國界記者組織的榮譽董事。1060407

(中央社)