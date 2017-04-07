陸客不來 航空業也遭殃？

圖為松山機場。(圖/中時資料照)

自蔡英文總統上任後，兩岸關係降到冰點，來台陸客人數大驟減，從去年5月到今年2月，少了112萬多人次，雖然蔡英文總統表示，非陸客來台人次，增加106萬多人，大幅減緩衝擊！但台灣華信航空公司總經理韓梁中直言，陸客減少確實影響航空業，尤其是靠陸客團的兩岸航線，各航空公司只能出招減緩衝擊。

根據觀光局最新資料，去年5月至今年2月間，赴台陸客大減112.7萬人次。且以陸客在台每人每日消費金額約新台幣7000元，及停留時間7天計算，觀光相關業者收益暴減550億元。

隨後，觀光局澄清，同時期非陸客赴台旅客人次增加106.2萬次，增加428億元觀光收入，緩減陸客萎縮衝擊。蔡總統也在臉書表示，觀光是我們最重視的產業之一，台灣越來越好玩，歡迎更多國際友人來台灣玩。

有些民眾認為陸客不來才好，少了他們各地景點才不會走到哪人就擠到哪，也不會有插隊、喧嘩嬉戲等脫序行為，這樣對民眾或其他國旅客來說，台灣的觀光水平正逐步往上攀升。

但陸客不來，災情似乎持續蔓延中。根據《中評社》報導，韓梁中表示陸客減少確實影響航空業。現在航空業經營兩岸航線，如果客源是靠陸客旅遊團，影響大；若客源是台商，狀況還算良好。

韓梁中坦言兩岸航線，不管載誰，營收狀況跟去年比還是減少，去年9月過後更是減少1/3。各家航空公司為減緩陸客銳減衝擊，不是改用小飛機飛行，就是提出優惠行程、鼓勵台人赴陸旅遊、續營台商。

但與遊覽車業相比，韓梁中認為航空業的現狀還算不錯，遊覽車業對陸客仰賴重，航空業則不單靠陸客。

(中時電子報)