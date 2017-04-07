MLB》皇家牛棚再放火 漢默丟3分沒贏
(08:20更新 補充皇家索利亞後援表現)皇家今天再戰雙城隊，派出頂替范圖拉(Yordano Ventura)的漢默(Jason Hammel)先發，漢默主投5局丟3分，表現尚可，但牛棚又放火，7局下失2分，終場皇家3比5敗北，吞下3連敗。
范圖拉今年初車禍過世，皇家為補先發輪值，簽下去年在小熊摘15勝的漢默。漢默今先發5局，被敲6安，失3分，但投出略多的4次保送。打完6局，兩隊3比3平手，7局下麥諾(Mike Minor)中繼1局，被雙城敲3安，失2分，吞下敗投。
范圖拉是皇家主力先發，去年貢獻11勝，今年車禍過世，年僅25歲。皇家開季牛棚不穩，不過去年繳出20次中繼成功的索利亞(Joakim Soria)還不錯，今後援1局，無安打、無失分，送出2三振、1保送。
(中時電子報)
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