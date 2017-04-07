PO落淚照吐心聲挨轟矯情 劉喬安「我是XX」
「太陽花女王」劉喬安涉及跨國賣淫，形象一夕之間跌至谷底，不過力圖東山再起的她，除了改名「DJ Via」轉型當「派對女王」，更選擇在墾丁音樂季擔任DJ重新出發，不過活動結束後卻在臉書PO出落淚照，透露近日壓抑已久的心聲，引發眾多粉絲不捨。
劉喬安臉書PO出多張哭紅眼自拍照，並寫下近日心情寫照，她表示這次參加墾丁音樂祭演出，無論是上台前還是下台後，都獨自一人躲在房裡大哭，甚至全身狂抖到無法自己，尤其從下墾丁前到表演結束前，更是緊張到無法進食，為此還到醫院就診服藥，才有辦法進食和入睡，最後更坦言自己或許不夠好，但為了站上舞台可說是努力很久，才有勇氣站上去面對群眾。
此外文末則向所有人致歉，表示自己盡力了，但真的好累好累，希望外界能再多給予一點時間，不過陳沂對此則不以為然，痛批心情連拍一堆哭哭照，看來沒多難過嘛，根本就是矯情，對此劉喬安也留言回應，「我是賤人⋯這已經是對我評語最不難聽的了」。
(中時電子報)
關鍵字：劉喬安
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