玩具總動員蛋頭先生配音者 腎衰竭辭世
還記得動畫片「玩具總動員」裡，五官不時掉滿地的蛋頭夫婦嗎？替蛋頭先生配音的喜劇演員唐里克斯，因腎衰竭在洛杉磯家中辭世享壽90歲，喜感十足的蛋頭先生原音成絕響。
唐里克斯（Don Rickles）的代表人薛福林（Paul Shefrin）證實了這位曾榮獲艾美獎（Emmy Award）藝人的死訊，並稱唐里克斯是目前檯面上眾多當紅脫口秀主持人敬重的前輩。
包括主持今年奧斯卡金像獎頒獎典禮的男星吉米金摩（Jimmy Kimmel），也在他個人推特頁面貼文，哀悼唐里克斯的病逝，稱讚他是才華洋溢、最善解人意且最可愛的人，並說自己已經開始想念他了。
唐里克斯雖然開口就是消遣人卻也自娛娛人，「玩具總動員」（Toy Story）因常五官掉滿地的蛋頭先生（Mr. Potato Head）喜感十足而叫好叫座，唐里克斯維妙維肖、入木三分的配音功不可沒。
不過他曾得了便宜還賣乖又討拍對記者說，最初製作公司找上門要他「賣聲」給「玩具總動員」，老實說一點也不情願，當然最後是看在片酬還不賴的份上。
1960年代強尼卡森（Johnny Carson）主持的「今夜脫口秀」（Tonight），訪問傳奇歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra），里克斯不請自來，出場就握著法蘭克辛納屈手上大戒指下跪的片段，連強尼卡森都笑得招架不住。
因製片商皮克斯（Pixar）宣布，預計2019年上映的「玩具總動員4」，唐里克斯要再度跨刀，至於接下來要找誰接替他詮釋蛋頭先生，皮克斯目前還沒打算，只能說唐里克斯真的很難被取代。1060407
(中央社)
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