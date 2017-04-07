秦昊被黑爆！網勸伊能靜「買雞腿給剪輯師」
伊能靜與秦昊結婚以來，生下一個寶貝女兒「小米粒」，她為母則強，近來一家三口還一起上真人實境秀《媽媽是超人》，不過播出的畫面中，秦昊卻被塑造成一個不太會照顧女兒的爸爸，沒想到完整版流出後，網友紛紛替他抱不平，還有人打趣要伊能靜「買雞腿收買剪輯師！」
秦昊與伊能靜一起亮相《媽媽是超人》實境秀節目，但播出版的畫面卻讓他背上「不會照顧女兒」的惡名，包含伊能靜請他照顧一下女兒，畫面播出的卻是他在滑手機、讓女兒嚇哭等，不過實際的完整版，秦昊卻是很賣力陪女兒玩、逗她笑。
節目播出的樣子，秦昊似乎對妻女倆都有些冷淡，但真正的完整版，秦昊卻是心疼伊能靜，讓不少網友都說「是不是要收買剪輯師？」還有人要夫妻倆「買雞腿孝敬剪輯師吧！」直呼秦昊真的被剪輯師給黑爆。
(中時電子報)
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