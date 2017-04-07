NBA》官方確定了！杜蘭特周日復出戰鵜鶘

杜蘭特終於不用再穿便服坐在場邊觀戰了！(美聯社資料照)

勇士期待已久的好消息終於確認了！勇士7日發布官方新聞稿，確認杜蘭特可以參加完整訓練，只要左膝傷勢不再出現狀況，將於周日(9日)主場宣告傷癒復出遭遇鵜鶘，預計他將先發上陣，不過上場時間受到限制！

「杜蘭特具體的上場時間多寡，我們還須觀察一下，」勇士總教練科爾表示，「不過我們一點也不擔心他的狀況，畢竟他跟球隊待一整季了。」杜蘭特本季場均打出25.3分、8.2籃板、4.8助攻、1.1抄截與1.6火鍋的全能數據。

杜蘭特是在3月1日客場出戰巫師的第1節，不小心遭到隊友帕楚利亞撞傷左膝，隨後因傷缺席19場，勇士也一度狀態陷入低迷，幸好靠著柯瑞火力回溫，最近搶下13連勝，更確定搶下聯盟與西區第1的季後賽所有主場優勢。

科爾相信杜蘭特的回歸，絕對帶給勇士正面效應，「當然球隊輪替模式即將出現改變，但這不會帶給我們任何負面影響，畢竟我們迎回陣中超級球星復出，球隊的戰鬥力絕對獲得提升！」

(中時電子報)