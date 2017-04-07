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圖輯》習川會正式登場 民眾迎接

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習川會
習川會。(美聯社)
習川會
(美聯社)
習川會
美國第一千金伊凡卡(右起二)、其夫庫什納(右)。(美聯社)
習川會
習川會。(美聯社)
習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
川習會今天登場。(美聯社)
習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
美國總統川普和其妻梅蘭妮亞、中國總統習近平和彭麗媛的合照。(美聯社)
習川會
習川會。(美聯社)
習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
(美聯社)
習川會
歡迎中國國家主席習近平的民眾。(美聯社)
習川會
歡迎中國國家主席習近平的民眾。(美聯社)
歡迎和抗議聲中 習近平抵佛州 首輪會談後參加川普晚宴
習近平座車在層層保護中駛入下榻旅館(江靜玲攝）
習川會未開始 川普在機上就預測中國會助美制北韓
川普在空軍一號上向記者發言。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平首次的正式面對面會談今天在佛州舉行。

(中時電子報)

影片取自中天電視。

關鍵字：習近平川普習川會面對面會談
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