圖輯》習川會正式登場 民眾迎接

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我要評比

習川會。(美聯社)

(美聯社)

美國第一千金伊凡卡(右起二)、其夫庫什納(右)。(美聯社)

習川會。(美聯社)

川習會今天登場。(美聯社)

美國總統川普和其妻梅蘭妮亞、中國總統習近平和彭麗媛的合照。(美聯社)

習川會。(美聯社)

(美聯社)

歡迎中國國家主席習近平的民眾。(美聯社)

歡迎中國國家主席習近平的民眾。(美聯社)

習近平座車在層層保護中駛入下榻旅館(江靜玲攝）

川普在空軍一號上向記者發言。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)和中國國家主席習近平首次的正式面對面會談今天在佛州舉行。

(中時電子報)