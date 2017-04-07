促年金改革草案付委 綠委拂曉出擊

為了讓年金改革相關修正草案能夠順利付委，民進黨立法院黨團總召柯建銘等多名立委，清晨6時不到就到立法院議場外守候，希望能夠阻止國民黨團霸占主席台。

立法院院會今天將處理年金改革修法付委，國民黨團要求立法院長蘇嘉全召集協商，甚至不排除霸占主席台。民進黨團表示，見招拆招。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋一早就在臉書上發文「攏係為了推動年金改革」。他說，清晨6時，立法院飄著小雨、涼涼的，今天是年金改革法案交付委員會的日子，為了避免國民黨霸占主席台、拖延議事，只好來個議場門口的早餐會了。

民進黨立委蘇巧慧也發文指出，「戰鬥的日子開始了！！」並附上照片，照片中包括柯建銘、李俊俋、民進黨立委鄭運鵬、段宜康、吳秉叡等人。蘇巧慧還說，「吃完早餐繼續衝衝衝」。1060407

(中央社)