美國務卿提勒森：盼中節制北韓發展核武與飛彈

美國總統川普(右)與中國大陸領導人習近平(左)在佛羅里達州會面。(圖/美聯社)

「習川會」今(7日)將在美國佛州棕櫚海灘登場，美國國務卿提勒森(Rex Wayne Tillerson)稍早迎接中國大陸領導人習近平後，公開發表談話。他表示，美國確有意願與中國大陸合作，但也理解到中方為美國利益帶來挑戰。

提勒森今天(7日)發表公開講話，內容談到未來的中美合作方向，以及「習川會」的討論主題。他說：「中美兩國的交流聯繫已有40年，美方承諾將繼續維持未來40年的交流，並建立建設性、合作、結果導向的政策。」

提勒森表示：「美國確有意願與中國大陸合作，但也理解中方為美國利益帶來挑戰。美國堅持的是民主價值，也就是提倡一種所有人應擁有自由生活的權利。」

他強調：「美方將會在兩國的共同目標、安全與繁榮方面繼續合作，但也不會迴避交流討論，因為這對縮小彼此分歧乃有必要。」

關於北韓核武問題，提勒森也提出合作方向的期盼。他說：「希望中國大陸能節制北韓的核武與飛彈持續發展，而控制北韓行徑的策略，或許可以動用中方在聯合國安理會的職權，抑或提升對朝的抵制層級。」

(中時電子報)