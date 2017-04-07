北市萬華中華路二段民宅火警 8人送醫
台北市萬華區中華路2段1棟5樓公寓，上午6時9分傳出火警，火舌濃煙從2至5樓不斷竄出，北市消防局獲報，出動消防車輛33輛、救護車輛9輛、人員126名，前往灌救，220多名住戶在睡夢中驚恐疏散、救出104名、最後有8位民眾因吸入濃煙不適送醫，火勢在1小時內完全撲滅。
消防局指出，現場為5樓連棟式建築，2、3、4、5樓起火燃燒，現場指揮官擔心民眾仍在睡眠中立即提升為4級火警，進行疏散。5樓緊急避難的20餘民眾已由消防隊員帶至1樓。至於送醫民眾分別是台大1名、婦幼1名、和平4名、馬偕2名，火勢已於7點37分撲滅。起火原因目前正由火場調查人員釐清中，不排除是老舊電線引發的火災。
(中時)
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