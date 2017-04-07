北市中華路住宅火警 6人送醫
(中央社記者朱則瑋台北7日電)台北市消防局今早6時9分獲報，在萬華區中華路2段住宅發生火警，有6人送醫，消防人員疏散民眾，持續搶救中。
北市消防局表示，火災現場為5樓連棟式建築(集合式住宅)，屬住宅用途，2、3、4、5樓起火燃燒，目前2、3樓火勢撲滅，4、5樓持續搶救中，5樓頂有20餘人已由消防人員帶領避難，無安全顧慮。
傷者部分，北市消防局表示，目前6人送醫，其中3人送和平醫院，1人送台大醫院(意識不清，台大搶救中)，1名孕婦送婦幼醫院，1名老太太逃生摔傷送西園醫院。1060407
(中央社)
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