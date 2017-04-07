首場「習川會」 川普：沒人知道會如何
眾所矚目的「習川會」，今天展開首次面對面會談。川普在會前向媒體表示「誰也不知道會如何」。但外界認為聚焦北韓與貿易等敏感議題，也可能談論台灣。
朝鮮半島局勢緊張，習川會前，北韓再度試射彈道飛彈，且落在日本海。夏威夷的美國太平洋司令部、南韓參謀長聯席會議證實此消息。預料這場會面，川普將會要求中國解決北韓問題。
經貿問題也是中美關係重點。原因在於川普在競選時不斷強調，中國的貿易行為讓美國人丟掉了大量工作。他表示要對中國出口美國商品徵收45%的高額關稅。外界預期，習近平將會帶來中國公司在美投資計劃，創造大量工作機會等大禮。
另外，「台灣問題」對這次「習川會」來說非最重點議題，卻是也是避不開的話題。夾在中美兩大國間的台灣恐遭川普運用成為向習近平索取讓利的籌碼。
首場「習川會」究竟會引起什麼波瀾，就如川普離開華府前告訴福斯新聞網（Fox News）所說的：「將會很有意思。沒人真的知道會如何。」
(中時電子報)
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