林書豪上半場轟17分 籃網魔術平手

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NBA台裔後衛林書豪今天打完上半場就轟下17分，籃網在他帶領下首節以3分領先，次節魔術靠佩頓（Elfrid Payton）投進壓哨球，雙方半場打完以50比50戰成平手。

籃網的林書豪上半場包括外線5投3中在內，10次出手命中6球，攻下17分，傳出2助攻，另抓下3個籃板，並有1次抄截。1060407

(中央社)