北市中華路住宅火警 8人送醫疏散220人

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(中央社記者朱則瑋台北7日電)台北市消防局今早6時9分獲報，在萬華區中華路2段一棟5樓集合住宅火警，消防人員疏散220人，而有8人送醫，目前火勢已撲滅，詳細起火原因仍待查。

北市消防局出動消防車輛33輛、救護車輛9輛、人員126名到場，緊急疏散220名，救出104名，其中送醫8人。

火災現場為5樓連棟式建築，2、3、4、5樓起火燃燒，消防局擔心民眾仍在睡眠中，進行疏散。5樓緊急避難的20餘民眾已由消防隊員帶至1樓，火勢於7時37分撲滅，將進一步調查起火原因。1060407

(中央社)