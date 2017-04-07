印尼台校徵老師 供吃住還幫洗衣
印尼泗水台灣學校近日徵求台灣教師，條件羨煞台灣年輕人，不僅提供免費宿舍，還定期請人幫忙清掃、換洗衣物，甚至每週3天接送到百貨公司採買，只為爭取最優秀的教學人才。
印尼泗水台灣學校今年共徵求11位教師，包括中學5人、小學5人、幼兒園1人，將在高雄市鳳新高中舉辦甄試，要求參與者必須有5年以上的教學資歷，當然還需有台灣教師證書。
根據泗水台校的甄選簡章，校方為爭取優秀人才，提供免費單身教師宿舍，一人一間套房，宿舍清掃和換洗衣物都有人代勞。吃飯也不必擔心，學校設有團膳，費用一半由學校補助。
有趣的是，泗水台校為了方便老師，每週二、四、六還派校車接送到百貨公司採買，讓老師生活更為便利，可以專心在教學上。
教育部配合行政院「新南向計畫」，積極向東南亞地區輸出師資。為了提升台灣人到東南亞教學的意願，今年還選送165位師資生（在大學就讀師培學程者）到新南向國家教育見習或實習。
泗水台校教師甄選報名截止日期為4月21日，相關資訊可參考教育部網站。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。