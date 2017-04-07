印尼台校徵老師 供吃住還幫洗衣

印尼泗水台灣學校近日徵求台灣教師，條件羨煞台灣年輕人，不僅提供免費宿舍，還定期請人幫忙清掃、換洗衣物，甚至每週3天接送到百貨公司採買，只為爭取最優秀的教學人才。

印尼泗水台灣學校今年共徵求11位教師，包括中學5人、小學5人、幼兒園1人，將在高雄市鳳新高中舉辦甄試，要求參與者必須有5年以上的教學資歷，當然還需有台灣教師證書。

根據泗水台校的甄選簡章，校方為爭取優秀人才，提供免費單身教師宿舍，一人一間套房，宿舍清掃和換洗衣物都有人代勞。吃飯也不必擔心，學校設有團膳，費用一半由學校補助。

有趣的是，泗水台校為了方便老師，每週二、四、六還派校車接送到百貨公司採買，讓老師生活更為便利，可以專心在教學上。

教育部配合行政院「新南向計畫」，積極向東南亞地區輸出師資。為了提升台灣人到東南亞教學的意願，今年還選送165位師資生（在大學就讀師培學程者）到新南向國家教育見習或實習。

泗水台校教師甄選報名截止日期為4月21日，相關資訊可參考教育部網站。1060407

(中央社)