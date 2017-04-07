CNN：習川會的關鍵議題
美國總統川普(Donald Trump)和中國總統習近平的首次面對面會談今已開始進行，CNN指出中美關係對全球影響深刻的背景下，兩國領袖的會談對這些目前重大議題而言更是關鍵。
北韓核子計畫
雖然美國和中國都不認同北韓的核子發展計畫，但兩國對如何迫使北韓停止有不同意見。美國認為中國應利用其對北韓的經貿關係，強迫北韓終止核子測試。但中國認為唯一的解決方法是，美國直接和北韓領導人談判。北韓核子計畫可能危及數百萬人的性命，急需中國和美國合作解決。
中美貿易關係
中國和美國經濟占了全國GDP的40%，中美貿易關係密切，每年都有價值好幾百億的商品在兩國之間販售，因此一旦出現任何貿易壁壘，兩國的經濟都會受到影響，進而影響全球經濟。
南海領土爭議
中國近幾年來不斷在在南海增建人工島，大量增加其在領土外的軍事行動，美國因此派出戰艦到南海爭議區域巡航。中國是否會持續在南海進行軍事擴張，又美國是否會展現強硬態度? 不管那種結果都會對該區域的情勢有深遠的影響。
(中時電子報)
關鍵字：習川會川普習近平貿易、南海、北韓
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