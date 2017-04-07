這面高牆有魔力 頻讓觀護所少年回頭望

監獄築起的高牆總給人冰冷壓迫感；苗栗看守所附設少年觀護所一面籃球場背牆卻像是有魔力，讓觀護所學生總愛頻頻凝望。

施魔法的人，是正在苗栗看守所服替代役的25歲役男徐御唐，他以畫筆、刷具及顏料進行大面積牆面彩繪，一整片的藍天、白雲、綠地，加上代表客家家鄉的油桐花點綴，寬廣自在的田園風光讓「窗外有藍天」，彷彿將獄中高牆消失於無形。

80年次的徐御唐，畢業於國立台灣藝術大學雕塑系，具有美術底子，從小熱愛漫畫，除了過去在國語日報發表長篇連載漫畫外，去年起也成為WEBTOON線上連載漫畫家「上山JoJo」，他所創作的「月亮酒吧」走搞笑、無厘頭路線；這一次，風格卻大異其趣。

徐御唐到苗栗看守所服役後，見所內附設少年觀護所的藍球場背牆因年久斑駁龜裂，興起重新粉刷彩繪念頭，所長楊方彥得知他有繪畫專長，也鼓勵他創作揮灑。歷經3個月，近日完成這幅高達4公尺、長16公尺的大型牆面彩繪。

徐御唐首次嘗試如此大面積彩繪創作，過程並不容易，除了構圖比例須謹慎拿捏之外，原本斑駁的牆面，更需先清除表漆經過一番清理才能開始創作。

「他們其實很想家，也會偷偷地哭」徐御唐說，因為服役接觸到收容少年，發現這些孩子本性善良，往往因家庭功能不健全、家長疏於陪伴產生不安全感，才逐漸誤入歧途。進了少年觀護所終究想難免想家，「希望他們看到這面牆，能暫時擺脫沉重的心情」。

徐御唐儘量以光影線條，增加牆面的透視感。他發現，創作過程中不時有收容者從裏面偷看，作品完成後，更有人總在運動時間盯著牆面凝望，視線從牆的這一端緩緩移向另一方。

「外面的世界是很漂亮、美好的」徐御唐說，看得出收容少年對牆外自由、寬廣世界的嚮往，希望用這面牆告訴他們，出去以後，要成為更好的人，喚醒心中回歸正途的力量。

苗栗看守所戒護科長謝鎮伍指出，徐御唐擁有藝術家追求完美的堅持，彩繪過程中遭逢一波波的低溫，他仍站在冷冽寒風中，專注於眼前構圖、色彩的修整，這股毅力也可鼓勵收容少年，有志竟成，努力追求人生另一番美好風景。1060407

(中央社)