推特提訴訟 拒絕揭露反川普用戶身分

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推特（Twitter）今天對美國政府提起訴訟，要求法院支持該公司拒絕交出自稱是持反對意見聯邦僱員的用戶身分。

法新社報導，這起訴訟披露，美國國土安全部（Department of Homeland Security）和海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）此前試圖查明「@ALT_USCIS」帳號持有者的身分，此帳號用戶不斷批評川普政府。

這起訴訟也可能預示著，美國政府就打擊政府資訊外洩與這家社群媒體間具爭議性的戰役。

討論中的這個推特帳號據稱由1名或多名美國國籍暨移民局（US Citizenship and Immigration Services，USCIS）現任僱員持有。USCIS為國土安全部所轄部門之一。

路透社報導，根據一起法律訴訟，推特拒絕揭露批評川普總統嚴苛移民政策的帳號用戶身分，並表示將在法院挑戰美國政府對提供資料紀錄的要求。

推特向總部所在的舊金山聯邦法院提出這起訴訟。

繼川普1月就任總統後，對十多個美國政府機構表達憂慮的匿名推特消息來源，似對川普在氣候變遷和其他議題上的看法提出質疑。川普誓言在美國與墨西哥邊界建立高牆，並承諾驅逐數百萬非法移民。

推特在這起訴訟中指出：「美國憲法第一修正案賦予推特用戶和推特本身言論自由的權利，包括傳播這種匿名或使用假名的政治言論。」（譯者：中央社徐睿承）1060407

(中央社)