MLB》球黏捕手莫里納護具 小熊幸運逆轉勝

皇家第7局進攻，球罕見黏在紅雀捕手莫里納的護胸上，大聯盟打滾14年的他，也傻笑不知該如何處理。(美聯社)

小熊今尬紅雀，打完6局以2比4落後，奇妙的事在7局上發生，紅雀投手面對小熊首名打者希瑟(Matt Szczur)，用一顆落地的滑球將他三振出局。紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)卻找不到那顆球，希瑟靠不死三振上一壘，下棒打者獲保送，之後席瓦伯(Kyle Schwarber)敲逆轉3分彈。

當時莫里納找不到那顆落地的球，原來是死牢牢的黏在他肚子上方的護具上，還是主審把那個球從護具上拿下來。因這個罕見情形，壘上多一名跑者，才有後來席瓦伯的3分全壘打，小熊第7局共攻下4分，終場就以6比4擊敗紅雀，萊奇(John Lackey)先發6局失4分，摘下首勝。

(中時電子報)