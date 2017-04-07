美頂級郵輪銀幻號 首航抵馬公港

我要評比

澎湖觀光旅遊季開鑼，美國籍頂級郵輪「銀幻號」，7日上午首航泊靠馬公港，帶來116位外籍遊客暢遊最美麗海灣，這也是今年首艘泊靠的郵輪。中央社 106年4月7日

澎湖觀光旅遊季開鑼，美國籍頂級郵輪「銀幻號」，今晨首航泊靠馬公港，帶來116位外籍遊客暢遊最美麗海灣，這也是今年首艘泊靠的郵輪。

銀幻號郵輪今晨7時駛抵馬公港，高雄港務單位派出引水船噴水引導，澎湖縣政府由參議洪棟霖代表前往歡迎，同時現場有兒童樂團和舞蹈來歡迎中外籍賓客。

澎湖縣政府旅遊處表示，美國籍頂級郵輪「銀幻號」重2萬8258噸，船長185公尺，每個客房都是海景套房，可隨時欣賞美麗的海景，預計在12日還有一次航程。

旅遊處表示，馬公港今年預計還有6月法國南方輪與7月日本飛鳥II等2艘郵輪將靠馬公港。

美籍郵輪「銀幻號」是在上個月30日由大陸深圳出港，分別停靠廈門、基隆、花蓮、高雄等港口，今晨自高雄駛抵澎湖，預計在下午4時離港駛往香港。

澎湖縣政府指出，澎湖馬公港自96年7月間推動國際郵輪泊靠，近10年來，包括有麗星郵輪「天秤星號」、「寶瓶星號」、「雙子星號」、「漢神」、「布萊梅」等泊靠近20次，其中以「天秤星號」12次最多，帶來世界各地友人，去年更有來自加勒比海7萬噸級「海洋神話號」首航澎湖，也是近10年來停靠馬公港最大的一艘。1060407

(中央社)