井迎瑞曉以大義 董振良不燒創作了

在前國家電影資料館館長井迎瑞（圖）曉以大義下，金門紀錄片導演董振良打消了燒毀自己有關金門的影像創作。井迎瑞說，這些物件是金門歷史和變遷的重要檔案，是珍貴的文化遺產。中央社記者黃慧敏攝 106年4月7日

在前國家電影資料館館長井迎瑞曉以大義下，金門紀錄片導演董振良打消了燒毀自己有關金門的影像創作。井迎瑞說，這些物件是金門歷史和變遷的重要檔案，是珍貴的文化遺產。

董振良以衝撞威權體制聞名，在戰地政務解除前，就曾私下夾帶當時的「違禁品」攝影機闖關入境，在金門拍片；也曾因為支持戰地政務解嚴等民主運動，被列為入境金門的黑名單。30年來，他持續以金門題材創作多部影像作品，許多都已成為歷史畫面。

3月底，董振良回到金門拍攝「雨夜花」，他稱這是「向故鄉告別」的影片，以後不會再拍攝金門題材的電影。他並打算趁回鄉拍片的機會，到縣文化局前，一把火燒掉自己所有與金門相關的創作，火燒畫面也將收錄在新片裡。

國立台南藝術大學音像藝術學院院長井迎瑞得知董振良的「計畫」後，期期以為不可，立刻從台南趕到新北市新店與董振良長談。

井迎瑞民國78年到86年間擔任國家電影資料館館長，董振良是他77年編導班的學生。井迎瑞說，他和董振良，一個是從事影像創作、一個是保存影像，兩人其實是殊途同歸；董振良為了表達當局漠視文化政策的不滿，這個意圖固然不錯，但手段太過激烈。

井迎瑞告訴董振良「你去抗議，我來保存」。於是，董振良打消一把火燒掉創作的念頭。

由於董振良還有部分創作物件留在金門故居，井迎瑞利用董振良回鄉拍片的機會，抽空來到金門了解物件數量情況，好做規劃。但看到董振良故居滿滿的收藏，井迎瑞說，「既然來了，就打包吧」。

兩人花了半天時間，才打包了20多箱，還有一屋子的寶貝未裝箱。井迎瑞計劃下旬再到金門，繼續打包。

對於董振良30年來創作心血的去向，井迎瑞說，先保存在南藝大恆溫恆濕的台灣影像資料庫，之後再整理、建檔、編目；未來會根據作品主題設計專題，在台北松菸藝文特區展示。他說，日後想要研究董振良作品的團體或個人，也可以到台北按圖索驥。

井迎瑞表示，董振良對金門發生的大小事，累積了30多年的影像紀錄，是金門歷史和正在變遷的重要檔案；一方面是歷史文化，另方面也代表民主政治的過程；雖然出自董振良個人觀點，但是是很重要的藝術表達。

井迎瑞說，「我能做的就是幫他整理資料」，做好編目，讓人重新看見，不能散失；尤其很多原始影片，將隨著時間推移更為珍貴。1060407

(中央社)