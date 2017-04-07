首見「鋼鐵派」底特律披薩 西門町amba今開賣

方形的「底特律披薩」有稜有角，很有「工業性格」。（圖／姚舜攝）

酥香脆的底部與側緣餅皮，是底特律披 薩的特色之一。（圖／姚舜攝）

西門町amba「吃吧」即日起供應的底特律披薩，有7種口味可人選擇。（圖／姚舜攝）

底特律披薩的烤盤跟汽車廠的零件盒很像，四四方方的且有深度。（圖／姚舜攝）

作底特律披薩，是先在烤盤內舖上底皮再舖食材餡料。（圖／姚舜攝）

底特律專用烤箱的空間很「扁」，和其它pizza烤爐都不一樣。（圖／姚舜攝）

傳統義式披薩是先在底皮上塗醬再烤，底特律披薩是「反過來」，先烤好後再淋醬。（圖／姚舜攝）

因為餅皮很厚實，切底特律披薩不用滾刀而是用大鋼刀。(圖／姚舜攝)

位在美國密西根州的底特律是「汽車之都」，都說因為如此，底特律人很「工業」，性格有稜有角、剛正不阿。但是，在台灣，很多人可能不知道，「底特律披薩」（Detroit Pizza）也充滿著「鋼鐵性格」，方方正正、厚厚實實的，予人「穩重」形象。

為了讓志在吃遍天下披薩的「Pizza控」，認識並嘗到在紐約當紅的美味披薩，走文創路線經營的amba台北西門町意舍酒店自即（4/7)日起在館內「吃吧」餐廳推出7種口味的「底特律披薩」，這是底特律披薩第一次在台灣餐飲市場露臉，喜歡吃披薩的朋友以看看並嘗嘗，比較一下這種時下在紐約吹起吃食旋風的美式披薩與其它披薩有何不同。

披薩是義大利拿坡里人發明的庶民美食，不過，美國卻是「披薩第二故鄉」。披薩作法傳到了美國後，被老美發揚光大，也變成了跟熱狗或漢堡一樣的國民美食。而且，義大利有拿坡里披?、羅馬披薩、米蘭披薩，在美國則有紐約披薩、芝加哥披薩、聖路易斯披薩，口味與形式都很多樣。

地方美食跟居住在當地的人們生活方式息息相關，底特律披薩的誕生也不例外。義大利披薩是用圓形烤盤烤製，底特律披薩則是因當地披薩店為了方便，直接用汽車廠裡裝小零件的長方型托盤當烤盤烤pizza，就烤出了這種獨特的披薩。

底特律披薩的麵糰其實用的和西西里披薩差不多，都屬「厚實形」pizza，不過因為烤 盤內先塗抹了大量油脂，加上像「零件盒」的方形烤盤較深，所以烤出的披薩包手括底皮和側邊都很酥香脆。

西門町amba的「吃吧」為烤製底特律披薩，特別自國外進口了較一般烤盤貴四倍的底特律藍鋼烤盤(blue steel pan)，及披薩專用烤箱。製作時，是先將經二次發酵後的麵糰平鋪於烤盤底部，再於麵皮鋪上切達、馬札瑞拉、帕馬森等三種起司，先進烤箱烤、出爐後再淋上醬料，與傳統義式披薩先塗醬、再放餡料及起司的順序相反。

焗烤後麵皮呈現誘人金黃，邊緣起司焦化脆口，最後淋醬的工序造就底部薄脆、餅皮鬆軟富彈性而非濕軟，餡料及淋醬搭配出的豐富滋味為底特律披薩最大特色，現點現烤熱騰騰上桌，誘人食指大動。

amba意舍廚藝總監江定遠此次除了經典的Red Top羅勒蕃茄紅醬之外，另調製乳酪白醬、大蒜美奶滋等醬汁及多元餡料，共七種口味玩轉經典與創意，無論喜愛經典義式臘腸鹹香滋味、法式風情的松露蘑菇、美國節慶必備的火雞蔓越莓組合、或創新三種辣椒堆疊之重量級激辣口味，選擇很多。

(工商)