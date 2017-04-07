首見「鋼鐵派」底特律披薩 西門町amba今開賣
位在美國密西根州的底特律是「汽車之都」，都說因為如此，底特律人很「工業」，性格有稜有角、剛正不阿。但是，在台灣，很多人可能不知道，「底特律披薩」（Detroit Pizza）也充滿著「鋼鐵性格」，方方正正、厚厚實實的，予人「穩重」形象。
為了讓志在吃遍天下披薩的「Pizza控」，認識並嘗到在紐約當紅的美味披薩，走文創路線經營的amba台北西門町意舍酒店自即（4/7)日起在館內「吃吧」餐廳推出7種口味的「底特律披薩」，這是底特律披薩第一次在台灣餐飲市場露臉，喜歡吃披薩的朋友以看看並嘗嘗，比較一下這種時下在紐約吹起吃食旋風的美式披薩與其它披薩有何不同。
披薩是義大利拿坡里人發明的庶民美食，不過，美國卻是「披薩第二故鄉」。披薩作法傳到了美國後，被老美發揚光大，也變成了跟熱狗或漢堡一樣的國民美食。而且，義大利有拿坡里披?、羅馬披薩、米蘭披薩，在美國則有紐約披薩、芝加哥披薩、聖路易斯披薩，口味與形式都很多樣。
地方美食跟居住在當地的人們生活方式息息相關，底特律披薩的誕生也不例外。義大利披薩是用圓形烤盤烤製，底特律披薩則是因當地披薩店為了方便，直接用汽車廠裡裝小零件的長方型托盤當烤盤烤pizza，就烤出了這種獨特的披薩。
底特律披薩的麵糰其實用的和西西里披薩差不多，都屬「厚實形」pizza，不過因為烤 盤內先塗抹了大量油脂，加上像「零件盒」的方形烤盤較深，所以烤出的披薩包手括底皮和側邊都很酥香脆。
西門町amba的「吃吧」為烤製底特律披薩，特別自國外進口了較一般烤盤貴四倍的底特律藍鋼烤盤(blue steel pan)，及披薩專用烤箱。製作時，是先將經二次發酵後的麵糰平鋪於烤盤底部，再於麵皮鋪上切達、馬札瑞拉、帕馬森等三種起司，先進烤箱烤、出爐後再淋上醬料，與傳統義式披薩先塗醬、再放餡料及起司的順序相反。
焗烤後麵皮呈現誘人金黃，邊緣起司焦化脆口，最後淋醬的工序造就底部薄脆、餅皮鬆軟富彈性而非濕軟，餡料及淋醬搭配出的豐富滋味為底特律披薩最大特色，現點現烤熱騰騰上桌，誘人食指大動。
amba意舍廚藝總監江定遠此次除了經典的Red Top羅勒蕃茄紅醬之外，另調製乳酪白醬、大蒜美奶滋等醬汁及多元餡料，共七種口味玩轉經典與創意，無論喜愛經典義式臘腸鹹香滋味、法式風情的松露蘑菇、美國節慶必備的火雞蔓越莓組合、或創新三種辣椒堆疊之重量級激辣口味，選擇很多。
(工商)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範