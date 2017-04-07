妻女都卵巢癌逝 前007絕望悲痛
前007演員皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）現在和老婆莉姬雪史密斯恩愛至極，不過其實他對第一任妻子卡珊卓哈里斯卻仍念念不忘，全因當時卡珊卓罹患了卵巢癌，在43歲那年時病逝，沒想到繼女同樣罹患此病，也在42歲時病逝，讓皮爾斯布洛斯南對人生感到絕望。
皮爾斯布洛斯南和第一任妻子卡珊卓哈里斯在1980年結婚，他愛屋及烏，妻子與前夫所生的一對兒女，他全收養為繼子女，另外與卡珊卓也育有一子西恩。不過卡珊卓罹患卵巢癌後，病況惡化，在她43歲那年就病逝。
但更讓皮爾斯布洛斯南更難過的，是繼女夏洛特也罹患卵巢癌，同樣在42歲那年離世。近來接受訪問時，皮爾斯布洛斯南就坦言痛失妻女讓他悲慟不已，並稱自己再也無法樂觀看待一切。
不過在這過程中，皮爾斯布洛斯南也邂逅了現任妻子莉姬，最為人知的，莫過於妻子儘管身材大走樣，但皮爾斯布洛斯南依舊深愛著她，在他最低潮時，也是莉姬陪著他走出傷痛。
(中時電子報)
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