北韓核六方會談中國團長武大偉將訪南韓

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南韓政府消息人士透露，北韓核問題六方會談中國團長、中國外交部朝鮮半島事務特別代表武大偉10日將訪問南韓，與南韓當局磋商北韓核武威脅的應對方案。

南韓媒體報導，武大偉抵達首爾後，將與六方會談南韓團長金烘均就北韓問題進行晤談。

南韓聯合新聞通訊社報導，武大偉訪韓期間，將介紹中美高峰會談有關北韓核武的討論內容，以及中國掌握的北韓動向等。

另外，武大偉也可能與南韓總統大選各陣營相關人士見面，再度強調透過對話解決北韓核問題，並傳達反對南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的立場。1060407

(中央社)