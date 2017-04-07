週末溫暖舒適 吳德榮：西部高溫上看30度
氣象專家吳德榮表示，今天上午受中高層雲影響，雲量多、有零星降雨，下午中高層雲系逐漸離開，天氣仍溫暖舒適；8日至9日晴朗穩定，白天微熱，西半部高溫可達30度以上。
吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，最新（6日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天上午仍受中高層雲影響，雲量多、有一些零星降雨；下午中高層雲系逐漸離開，雲量將逐漸減少，天氣仍溫暖舒適。
吳德榮表示，明天（8日）及週日（9日）晴朗穩定，天氣溫暖舒適、白天微熱，西半部高溫可達30度以上；東半部有零星降雨。
至於下週天氣，吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下週一（10日）鋒面在北部海面附近，天氣漸趨不穩定，有局部性短暫陣雨的機率，北台灣因雲多、偶有降雨而高溫稍降，其他各地仍然偏暖，夜間低溫也尚未下降；下週二（11日）下午至週三（12日）鋒面影響，鋒面結構雖不強，但因大氣不穩定，鋒面附近有對流胞發展的條件，可能帶來局部性的陣雨或雷雨，值得持續觀察。
吳德榮表示，下週二下午起至週三因降雨及微弱冷空氣而轉涼，最低氣溫的降幅則很小，都還在17、18度以上。下週四（13日）鋒面南移，北台灣短暫空檔，氣溫回升；中南部及花東仍受鋒面影響。下週五（14日）下一波水氣移入，有明顯降雨。1060407
(中央社)
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