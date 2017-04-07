媽媽的姓來不及救他 原民青年遭判2年

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喊無罪的機會都沒有系列1花蓮縣楊姓青年持未登記獵槍，雖在法院判決前取得原住民身分，還是慢一步，被依槍砲彈藥刀械管制條例判處有期徒刑2年。

民國104年10月間，當時未滿19歲的楊姓青年遭檢舉擁有獵槍，宜蘭縣警方跨區到花蓮縣秀林鄉抓人。

楊姓青年被捕後，坦承於104年8月間以新台幣2000元向不詳男子購買。槍枝經鑑定，主要結構完整，槍枝擊發功能正常，台灣花蓮地方法院檢察署依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

槍砲彈藥刀械管制條例規定，於偵查或審判中自白，並供述全部槍砲、彈藥、刀械來源及去向，因而查獲或因而防止重大危害治安事件發生者，減輕或免除其刑。

不過，檢方和院方審理時，楊姓青年雖自白犯行，但對槍枝來源則供稱「槍枝是跟朋友買的，我不知道其姓名，亦不知他住哪裡」，無法適用減刑或免除其刑。

法院考量楊姓青年年紀輕，持槍僅2個月，買槍動機是基於好奇，不是犯罪使用，「在情節上顯有輕重之差別」，判處低於本刑的2年有期徒刑。

槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可持有可發射金屬具殺傷力槍枝罪，法定刑為無期徒刑或3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金之罪。

不過，同法規定，原住民未經許可持有或是買賣獵槍，僅處罰鍰。

楊姓青年家境清寒，和爺爺、奶奶同住，原本從父姓于，法院宣判前2個月，楊姓青年才找到母親，改為母姓取得原住民身分，但早已辯論終結，晚了一步。1060407

(中央社)