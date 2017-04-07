蘿莉塔三病纏身 自曝「已買好塔位」
蘿莉塔昔為《大學生了沒》固定班底，出道後更不時在臉書與粉絲分享生活點滴，不過昨天抽血報告出爐後，竟出現三種病症另她震驚不已，接著更自曝「已買好塔位」，嚇壞所有粉絲。
蘿莉塔表示上禮拜去抽血，未料報告出來後，竟然出現三大病症，分別是膽固醇過高、甲狀腺機能過低，荷爾蒙大失調，這讓有運動習慣而且不菸不酒的她備感驚訝，趕緊詢問飲食方面是否有要注意什麼?也希望專業人士能給予正確解答。
對此粉絲留言給予建議，要她請教營養諮詢師比聽網路訊息有效多，但也有人開玩笑表示「要不要考慮塔位先買好」，她竟坦然回應「塔位買好了啊」，甚至放上一張哭臉示意圖，顯示心情有多崩潰。
(中時電子報)
關鍵字：蘿莉塔
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