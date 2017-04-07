林書豪3節20分 籃網落後魔術15分

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我要評比

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天上半場與奧蘭多魔術隊戰平，下半場開賽被魔術拉出36比21攻勢，3節打完71比86落後魔術達兩位數。

籃網陣中台裔後衛林書豪前3節攻下20分，另外送出2次助攻，抓下4個籃板，還有1次抄截。1060407

(中央社)