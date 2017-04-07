美智庫：陸西沙群島部署殲-11戰機

我要評比

美國智庫亞洲海事透明倡議組織今天表示，衛星拍攝到1架中國大陸戰鬥機部署在南海西沙群島的永興島，這不僅是1年來也是美國總統川普上任以來首見。

路透社報導，華府戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的亞洲海事透明倡議組織（AMTI）表示，3月29日在西沙群島永興島所拍的衛星照片可看到這架殲-11（J-11）戰鬥機。

在此同時，川普與大陸國家主席習近平今明天會在美國佛羅里達州會面，外界預期川普會說出美國對大陸在南海追求領土和軍事化設施的疑慮。

亞洲海事透明倡議組織主任波林（Greg Poling）說：「這不是第1次，但卻是1年來的第1次。」

談到在衛星照片上看到這架戰鬥機時，他說：「附近的飛機庫中可能還有更多。」

波林表示，不清楚這架戰鬥機已經停留多久，但南海更南方的南沙群島人工島嶼上也有類似的部署，因此可以預期現在島上的軍事設施已完工。

大陸大使館並未回應置評要求。美國之前曾指控大陸將南海軍事化，大陸則予以否認。李克強3月曾表示，南海人工島嶼裝置的防禦設備是為了維持「航行自由」之用。

1名匿名美國官員表示，永興島上出現戰鬥機在預料之內。（譯者：中央社陳昱婷）1060407

(中央社)