任重道遠！洪維新接日月潭管理處長

日管處創處元老、原副處長洪維新，從觀光局回鍋日月潭接任處長，員工、舊識興奮不已。（沈揮勝攝）

日月潭國家風景區管理處上月底主管異動，前後在日月潭服務近10年的處長張振乾調任北海岸及觀音山國家風景區，原職缺由交通部觀光局國旅組長洪維新接任，他也是日月潭的熟面孔，日管處成立17年以來，在潭區服務達16年半。

1959年出生的洪維新為警大畢業，原本在彰化縣擔任警官，1989年轉任台灣省旅遊局承辦經營管理業務，歷任辦事員、組員。

1999年921大地震後，日月潭百廢待舉，洪維新是為日月潭國家風景區管理處籌設成員之一，並於2000年1月接任日管處遊憩課長兼任管理課長，2年後升任祕書，2005年兼副處長，不久後真除。

去年8月，洪維新離開服務16年餘的日管處，調觀光局國旅組長，上月31日回鍋日管處擔任處長，因逢清明節連續假期，5日才正式回到自己最熟悉的辦公室，管理處員工、潭區好友迎接老長官、老朋友，各個喜形於色、振奮祝賀。

洪維新為人處世誠懇而認真，長期以來為潭區民眾所敬重。他說，如何因應陸客縮減、有效活絡新南向政策，是未來最重要議題，感覺任重而道遠。

(中時)