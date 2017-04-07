川習會另類嬌點 第一夫人同台尬衣Q
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今天展開首次會談，也是2位第一夫人展現高衣Q的重要時刻，2人以何種穿著打扮亮相，絕對是川習會的另類「嬌點」。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，川普與美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）俱樂部大門，正式迎接習近平與夫人彭麗媛。
川普與習近平全都穿著深色西裝，梅蘭妮亞則身穿一襲紅色過膝露肩洋裝，搭配印花跟鞋，展現大方親和的形象，彭麗媛則保持一貫優雅風格，以華麗深藍色旗袍配上黑色跟鞋亮相，中、西時尚之美，展露無遺。
有趣的是，根據倫敦「每日快報」（Daily Express），梅蘭妮亞抵達中國大陸下機時，是以深V黑白點點洋裝搭配墨鏡亮相，秀出較輕鬆的一面，也帶有已故第一夫人賈桂琳．甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的風采，隨後才換上較為正式的禮服。
川普與梅蘭妮亞先在俱樂部的寬敞大廳接待習近平夫婦，之後才展開晚宴。（譯者：中央社周莉芳）1060407
(中央社)
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