放棄喊無罪 楊姓青年變通緝犯
喊一聲無罪機會都沒有系列2「很可惜，他應該上訴」，19歲楊姓青年一審判2年徒刑，為何不上訴？和他的行蹤一樣成謎。
「連喊一聲我無罪的機會都沒有」，財團法人法律扶助基金會台東分會律師陳采邑說，判決書顯示，楊姓青年於民國104年10月間因持有喜得釘獵槍遭警到家查獲，法院審理期間取得原住民身分，法院依槍砲彈藥刀械管制條例判刑2年併科罰金新台幣3萬元，連依槍砲彈藥刀械管制條例20條獵槍除罪抗辯都沒有。
槍砲彈藥刀械管制條例20條規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、魚槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製魚槍，供生活工具之用者，處2000元以上2萬元以下罰鍰，本條例有關刑罰規定不適用。
此外，103年6月內政部警政署已修改槍砲彈藥刀械許可管理辦法，允許原住民持有喜得釘獵槍，這案件法院審理時當事人也符合相關規定，沒登記只是行政罰。
陳采邑希望大家幫忙找出楊姓青年，可提出非常上訴。
台灣花蓮地方法院檢察署表示，楊姓青年一審判2年後未上訴，也未入監服刑，目前被通緝，楊姓青年尚有2案件偵辦中。1060407
(中央社)
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