雲嘉百年古香路 社口媽謁祖進香

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被嘉義縣朴子鄉親尊稱為「二姑婆」的雲林縣西螺福天宮社口媽祖，今天沿著雲嘉百年古香路，返回朴子配天宮謁祖進香，牽起兩地宗教情誼。

雲林縣西螺福天宮社口媽謁祖進香活動，今天清晨5時30分起駕，上午8時30分左右進入雲嘉交界的北港大橋，由地方善信登橋接駕，一時鑼鼓喧天，熱鬧非凡。

配天宮董事長黃清田表示，社口媽謁祖進香緣自清康熙52年（西元1713年），雲林西螺社口有2名肩販，經常到朴子經商，2人曾向樸樹宮（現配天宮）二媽祈求保佑，相傳非常靈驗。

2名肩販感念二媽默佑，於是奉請媽祖金身返回社口虔誠膜拜，左鄰右舍有感於二媽神威顯赫，於是合資蓋廟，西元1778年「福天宮」落成，二媽也被信眾暱稱為「二姑婆」。

黃清田表示，媽祖金身分靈至西螺後，初期會不定期回朴子配天宮謁祖進香，但早年因交通不便、經費不足等因素，有時幾十年才返回祖廟謁祖進香一次。

直到2002年，社口福天宮重啟祖廟進香活動之後，每年總有大批社口鄉親陪「二姑婆」循百年古香路回配天宮謁祖進香。

社口媽上午進入嘉義縣後，進香隊伍隨即在六腳鄉各村繞境，今晚將駐駕蒜頭糖廠配天宮，明天進入朴子街區繞境，明晚11時在朴子配天宮舉行祝壽大典，9日上午起駕回鑾。1060407

(中央社)