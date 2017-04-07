雲嘉百年古香路 社口媽謁祖進香
被嘉義縣朴子鄉親尊稱為「二姑婆」的雲林縣西螺福天宮社口媽祖，今天沿著雲嘉百年古香路，返回朴子配天宮謁祖進香，牽起兩地宗教情誼。
雲林縣西螺福天宮社口媽謁祖進香活動，今天清晨5時30分起駕，上午8時30分左右進入雲嘉交界的北港大橋，由地方善信登橋接駕，一時鑼鼓喧天，熱鬧非凡。
配天宮董事長黃清田表示，社口媽謁祖進香緣自清康熙52年（西元1713年），雲林西螺社口有2名肩販，經常到朴子經商，2人曾向樸樹宮（現配天宮）二媽祈求保佑，相傳非常靈驗。
2名肩販感念二媽默佑，於是奉請媽祖金身返回社口虔誠膜拜，左鄰右舍有感於二媽神威顯赫，於是合資蓋廟，西元1778年「福天宮」落成，二媽也被信眾暱稱為「二姑婆」。
黃清田表示，媽祖金身分靈至西螺後，初期會不定期回朴子配天宮謁祖進香，但早年因交通不便、經費不足等因素，有時幾十年才返回祖廟謁祖進香一次。
直到2002年，社口福天宮重啟祖廟進香活動之後，每年總有大批社口鄉親陪「二姑婆」循百年古香路回配天宮謁祖進香。
社口媽上午進入嘉義縣後，進香隊伍隨即在六腳鄉各村繞境，今晚將駐駕蒜頭糖廠配天宮，明天進入朴子街區繞境，明晚11時在朴子配天宮舉行祝壽大典，9日上午起駕回鑾。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。