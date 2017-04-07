王光祿案翻版 原民青年有望提非常上訴
喊無罪的機會都沒有系列3花蓮縣19歲楊姓青年涉嫌非法持有獵槍，遭判刑定讞。因審判中恢復原住民身分，有提非常上訴空間。
2年前布農族孝子王光祿因持有未登記獵槍，遭法院以違反槍砲彈藥刀械管制條例處3年以上10年以下有期徒刑，而不是使用第20條的「原住民條款」判決。
槍砲彈藥刀械管制條例20條規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、魚槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製魚槍，供生活工具之用者，處新台幣2000元以上2萬元以下罰鍰，本條例有關刑罰規定不適用。
法律扶助基金會還有原民團體，幫王光祿提非常上訴，日前最高法院特例開庭、且公開審理。
日前法扶律師陳采邑外發現19歲楊姓青年同樣持有未登記獵槍，依槍砲彈藥刀械管制條例判決，最輕本刑3年以上，但考量持槍動機單純，量刑為2年；不過，楊姓青年在辯論終結後，已恢復原住民身分，有引用原住民條款判決空間。
楊姓青年為何放棄上訴？和他的行蹤一樣成謎，關心他的原民團體和律師陳采邑，希望大家幫忙找找這位年輕人，告訴他，有提非常上訴機會。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。