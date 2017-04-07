王光祿案翻版 原民青年有望提非常上訴

喊無罪的機會都沒有系列3花蓮縣19歲楊姓青年涉嫌非法持有獵槍，遭判刑定讞。因審判中恢復原住民身分，有提非常上訴空間。

2年前布農族孝子王光祿因持有未登記獵槍，遭法院以違反槍砲彈藥刀械管制條例處3年以上10年以下有期徒刑，而不是使用第20條的「原住民條款」判決。

槍砲彈藥刀械管制條例20條規定，原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍、魚槍，或漁民未經許可，製造、運輸或持有自製魚槍，供生活工具之用者，處新台幣2000元以上2萬元以下罰鍰，本條例有關刑罰規定不適用。

法律扶助基金會還有原民團體，幫王光祿提非常上訴，日前最高法院特例開庭、且公開審理。

日前法扶律師陳采邑外發現19歲楊姓青年同樣持有未登記獵槍，依槍砲彈藥刀械管制條例判決，最輕本刑3年以上，但考量持槍動機單純，量刑為2年；不過，楊姓青年在辯論終結後，已恢復原住民身分，有引用原住民條款判決空間。

楊姓青年為何放棄上訴？和他的行蹤一樣成謎，關心他的原民團體和律師陳采邑，希望大家幫忙找找這位年輕人，告訴他，有提非常上訴機會。1060407

(中央社)