啟動年改修法戰 綠通牒藍10日定版本

民主進步黨立法院黨團今天一早發動議場主席台保衛戰，確保議事正常進行；中國國民黨團總召集人廖國棟說，當家鬧事不好看，黨團一定會有年金改革版本，10日最後文字確認。

立法院院會排定處理年金改革修法草案付委，為防止國民黨團占主席台，民進黨團上午6時拂曉出擊，先進議場保衛主席台。

民進黨團總召柯建銘上午表示，會先朝野協商，他昨晚與廖國棟通電話，告訴廖國棟最晚在10日中午前交付程序委員會，就可付委、併案審查，但如果國民黨團4月底才提版本，「我們不會等你，時程不是他們來壓」。

廖國棟上午受訪表示，立法院長蘇嘉全會召集朝野黨團協商，黨團一定要有自己版本，10日邀相關團體進行版本最後文字確認。

被問是否讓年金改革相關修法版本付委？廖國棟說，看協商進度，如果民進黨團同意等國民黨團版本，「付委也沒關係」，後面還有復議期可處理；就算今天付委，民進黨團還是須過復議期，等國民黨團版本併案處理。1060407

(中央社)