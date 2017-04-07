啟動年改修法戰 綠通牒藍10日定版本
民主進步黨立法院黨團今天一早發動議場主席台保衛戰，確保議事正常進行；中國國民黨團總召集人廖國棟說，當家鬧事不好看，黨團一定會有年金改革版本，10日最後文字確認。
立法院院會排定處理年金改革修法草案付委，為防止國民黨團占主席台，民進黨團上午6時拂曉出擊，先進議場保衛主席台。
民進黨團總召柯建銘上午表示，會先朝野協商，他昨晚與廖國棟通電話，告訴廖國棟最晚在10日中午前交付程序委員會，就可付委、併案審查，但如果國民黨團4月底才提版本，「我們不會等你，時程不是他們來壓」。
廖國棟上午受訪表示，立法院長蘇嘉全會召集朝野黨團協商，黨團一定要有自己版本，10日邀相關團體進行版本最後文字確認。
被問是否讓年金改革相關修法版本付委？廖國棟說，看協商進度，如果民進黨團同意等國民黨團版本，「付委也沒關係」，後面還有復議期可處理；就算今天付委，民進黨團還是須過復議期，等國民黨團版本併案處理。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。