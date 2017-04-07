陳菊訪德國，吸取產業轉型經驗

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高雄市長陳菊率市府團隊參訪InfraLab。（高雄市政府提供）

高雄市長率隊訪問德國柏林，6日上午拜會德國布蘭登堡邦邦議會副議長Dieter Dombrowski並參觀EUREF-campus永續綠能示範園區，陳菊表示，因Dombrowski曾在東德坐過黑牢，此次拜會特別希望吸取德國轉型正義的經驗，並邀他到高雄參訪，出席2017高雄生態交通全球盛典。

陳菊偕同高市議會議長康裕成、率市府研考會主委劉進興、捷運局長吳義隆、都發局長李怡德、經發局長曾文生，6日上午參訪德國柏林，在台灣駐德國代表處謝志偉大使及相關同仁的安排下，拜會德國布蘭登堡邦邦議會副議長Dieter Dombrowski並參觀EUREF-campus永續綠能示範園區。

下午則參訪位於德國柏林的EUREF-campus，了解德國如何將百年歷史的煤氣工廠改建為綠能環保示範園區，園區以循環經濟、氣候變遷調適、生產數位化與電能運輸為四大產業主題，進駐包含CISCO、Alphabet、DB Engineering Consulting等國際級綠能生產、智慧城市與循環經濟廠商。

陳菊指出，高雄為擺脫重工業歷史宿命，正面臨產業轉型，現與中央政府合作推動循環經濟專區，盼在兼顧產業及環境下，提升傳統產業價值，藉由此次吸取德國經驗，未來高雄規畫相關政策可做為參考依據。

(中時)