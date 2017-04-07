川習會成功關鍵 學者：貿易及北韓議題

川習會今天登場，外交關係協會（CFR）會長哈斯撰文指出，川習會是新手總統川普最重要的外交政策聚會 ，若雙方能避免貿易戰、建立對北韓的處理機制，就算是成功的峰會。

哈斯（Richard N. Haass）撰文分析，佛州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）川習會攸關未來4年美中交往軌跡。長期而言，美中能否在21世紀聯手合作處理區域或全球面臨的挑戰，假若無法站在一起或共同合作，其他景況將一觸即發。

哈斯明白指出，此次會談不應被視為要交出幾項協議或成果，而是讓美新手總統及其欠缺中國事務經驗的幕僚團隊，更深一層認識中國及其領導人的機會。

哈斯表示，習近平急於來訪，旨在精確評估與前總統歐巴馬大不相同的川普。假若兩人可以避免爆發貿易戰危機，建立處理北韓的機制，此次川習會就算成功。

這位美外交重量級學者舉例，歷史上的「波羅奔尼撒戰爭」(the Peloponnesian War)及俄羅斯的前例，皆無法用在說明崛起的中國。中國擁有基礎深厚的經濟，而且融入世界經濟，有很好理由不去冒險、恣意妄為。

哈斯分析，迄今，美中關係證明了歷史的悲觀主義是錯誤的。雙方從一開始敵對仇視，逐漸走在一起，弱化前蘇聯的戰略地位，安然度過經濟危機，到中國逐漸成為美國科技出口的主要國家，而美國也成為中國各項產品出口的主要市場，但近來經濟關係成為兩國紛爭來源。

哈斯進一步分析，美中地緣政治挫折持續增長。美國認為中國不願盡力協助處理北韓核武及飛彈試射問題，更不高興中國軍力持續在南海擴張；反之，中國也不喜歡美持續軍售台灣，以及在南韓部署防禦性飛彈系統（薩德）。

哈斯認為，佛州馬阿拉哥峰會解決不了這些問題，但應可獲致進展。

哈斯指出，預期川習會雙方將討論北韓等議題，瞭解對方想法及可能做法，然後再由高階官員持續對話、加速處理。1060407

(中央社)