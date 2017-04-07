歹徒送花後摧花 菲選美皇后中槍身亡
菲律賓1名選美皇后在收到2名男子的鮮花與巧克力之後，下一秒卻慘遭對方開槍擊斃，警方正在調查凶手身分與犯案動機。
「菲律賓每日詢問者報」（The Philippine Daily Inquirer）今天報導，5日上午9時左右，1對騎機車的男子送了鮮花與巧克力到巴拉格塔斯（Mary Christine Balagtas）家。
正當巴拉格塔斯還為收到禮物感到驚喜之際，其中1名男子卻突然拔槍朝她的頭部射擊。
巴拉格塔斯現年23歲，住在馬尼拉以北約40公里的小鎮，她曾於2009年參加「布拉坎省（Bulacan）之花」選美比賽，並贏得后冠。
槍聲驚動街坊，但等鄰人出門查看時，歹徒已騎機車迅速逃逸。
巴拉格塔斯的家人不願接受媒體訪問，但當地警方聲稱已掌握重要線索，初步認定2名歹徒是職業殺手，全案可能與感情糾紛有關。
她的朋友們已在網路上發起尋求公道的行動。1060407
(中央社)
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