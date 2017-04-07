外國人機上廁所吸菸罰不到 修法補漏洞
目前民航法對旅客違規在機上吸菸，竟由不同單位裁罰，民航局根本罰不到在機上廁所內吸菸的外國人。交通部日前已公告將修法補漏洞。
民航局說，航空器內吸菸原本就違法，不過，現行民航法的規定，卻是廁所內吸菸違規交由民航局裁罰，廁所外由航警局負責。
民航局說，違規在廁所內吸菸者，如果是本國人好處理，遇到外國人就傷腦筋，因為通常航警做完筆錄後，就依法交由民航局裁罰，但行政程序需要時間，往往民航局接手後，規違者早己離境。
民航局統計，2014年至今，共有11件在國籍航空器廁所內違規吸菸案，有2人是本國人，其他9人分別是中國大陸、韓國、泰國、越南、新加坡人士。
民航局每年仍針對在機上廁所違規吸菸的外籍人士發出裁罰通知，並透過外交部或陸委會轉傳，但實務上要找到人還是很困難，得到的答案都是查無此人。
交通部3月中公告修正民航法，將機上吸菸行為，無論廁所內外，一律交由航空警察局裁罰。
民航局說，未來旅客在機上違規吸菸，飛機落地前航空公司就會通知航警，違規旅客一下飛機，就會被在機邊待命的航警帶走，做完筆錄後立即開罰，不繳罰款不放人。
根據民航法規定，機上吸菸可罰新台幣1萬到5萬元，機上廁所內吸菸可罰3萬到15萬元。1060407
(中央社)
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