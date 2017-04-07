PGA》名人賽大風吹！40歲霍夫曼65桿一枝獨秀
美巡「 4大賽」首戰美國名人賽，7日首輪就遇到每小時40英哩強風，全場只有11位揮出紅字成績，多位賽後賭盤看好的前球王史畢斯、麥克羅伊、戴伊，以及拉姆、松山英樹等人，都不在這群紅字領先群當中，反倒是今年40歲的美國老將霍夫曼，這天有一枝獨秀驚奇演出，以低於標準桿7桿的65桿獨走，寫下賽史近62年首輪最多領先4桿紀錄。
首輪排在霍夫曼之後是麥格特的69桿，再來是韋斯伍德的70桿，另有8位選手70桿，包括贏過名人賽的美國46歲老將米克森，里約奧運金牌羅斯、賈西亞。
賭盤看好的幾位熱門球員當中，以麥克羅伊表現最好，他與佛勒、庫查、艾爾斯等共7人，同以72桿並列第12。
前兩年在2015年奪冠、2016年並列第2的史畢斯，意出交出近3年單輪最差成績75桿，暫居並列第41，落後霍夫曼10桿；本季贏得3冠的松山英樹也爆出76桿，2人本屆爭綠夾克難度高。
至於幾位看好的新秀拉姆與本季贏得3冠的湯瑪斯，同以73桿並列第19，戴伊74桿並列第26。
霍夫曼的「半揮桿」個人特色，在首輪成功化解強風干擾，雖然前5洞吞下2個柏忌與1隻小鳥，卻在第6洞到第17洞，12洞之內狂抓7隻小鳥，第8洞抓到15呎推桿小鳥，第9洞再到手下坡12呎推桿小鳥，前9洞交出34桿。
後9洞表現更加神勇，在第14、15洞都推進25呎以上推桿小鳥，第16、17洞則是3呎以內1推抓鳥，後半場共捕到5鳥，包括第14洞到第17洞的連4鳥，飆出31桿，以領先4桿的65桿精采完成首輪。
霍夫曼2006年開始打4大賽，前10年只不過有9場晉級，最佳成績僅在2015年美國名人賽獲得並列第9，首輪以65桿開局後，成了本屆美國名人賽的大黑馬。
(中時電子報)
關鍵字：美國
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