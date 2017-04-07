爆小龍女棉被遮臉不見母 吳綺莉嘆快沒朋友

吳綺莉多日都被媒體追訪，她無奈嘆，這陣子被跟拍，搞到快沒朋友了。（圖／取材自東網）

港星吳綺莉與「小龍女」吳卓林母女關係再陷入緊張，日前吳卓林報警指控吳綺莉語恐嚇，隨後傳出小龍女到泰國散心，未料月初她已悄悄返港，並住進醫院，吳綺莉外出或到醫院都被媒體包圍，而吳綺莉昨（6日）從家中外出，見到記者後，她無奈嘆，這陣子被跟拍，搞到快沒朋友了。

小龍女住院後，吳綺莉多次到醫院探視，外傳吳卓林用棉被遮臉，不願意和媽媽對話，對此，吳綺莉否認，表示：「不是！小朋友不舒服看醫生，讓我處理家裡的事，其實都沒事的。」吳綺莉也強調，小朋友有自己的思想，不論對或錯，都很複雜，並請媒體不要再跟著她。

吳綺莉多日都被媒體追訪，一舉一動都備受矚目，雖然她面對媒體都有問必答，不過吳綺莉也無奈嘆，自己這陣子被跟拍，搞到快沒朋友，吳綺莉甚至雙手合十，向記者求饒，隨後買飲料便返家。

(中時電子報)