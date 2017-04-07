爆小龍女棉被遮臉不見母 吳綺莉嘆快沒朋友
港星吳綺莉與「小龍女」吳卓林母女關係再陷入緊張，日前吳卓林報警指控吳綺莉語恐嚇，隨後傳出小龍女到泰國散心，未料月初她已悄悄返港，並住進醫院，吳綺莉外出或到醫院都被媒體包圍，而吳綺莉昨（6日）從家中外出，見到記者後，她無奈嘆，這陣子被跟拍，搞到快沒朋友了。
小龍女住院後，吳綺莉多次到醫院探視，外傳吳卓林用棉被遮臉，不願意和媽媽對話，對此，吳綺莉否認，表示：「不是！小朋友不舒服看醫生，讓我處理家裡的事，其實都沒事的。」吳綺莉也強調，小朋友有自己的思想，不論對或錯，都很複雜，並請媒體不要再跟著她。
吳綺莉多日都被媒體追訪，一舉一動都備受矚目，雖然她面對媒體都有問必答，不過吳綺莉也無奈嘆，自己這陣子被跟拍，搞到快沒朋友，吳綺莉甚至雙手合十，向記者求饒，隨後買飲料便返家。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。